Британский депутат Асато подала в суд на xAI Маска из-за дипфейков с ее участием

Член палаты общин британского парламента лейбористка Джесс Асато подала в Высокий суд Лондона иск к компании Илона Маска xAI. Чиновница потребовала обязать разработчиков навсегда заблокировать возможность создания сексуализированных изображений с ее участием в чат-боте Grok. Об этом сообщает Reuters. Поводом для судебного разбирательства стали появившиеся в прошлом месяце дипфейки с участием госпожи Асато. Это произошло после того, как она публично раскритиковала Маска и его платформу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джесс Асато

Фото: House of Commons Джесс Асато

Фото: House of Commons

В иске утверждается, что разработчики Grok «намеренно заложили в алгоритм противоречивые инструкции, неправомерно использовали частную информацию и нарушили закон о защите данных». Адвокаты Асато заявили, что решение суда по иску может потенциально коснуться всех разработчиков ИИ, поскольку пока ни в одном другом деле этот закон не применялся подобным образом.

Ранее Grok уже столкнулся с расследованиями регуляторов в нескольких странах. Несмотря на ограничения, введенные xAI в начале года, бот продолжал генерировать неприемлемые изображения, пишет Reuters.

Илон Маск неоднократно критиковал подход Великобритании к регулированию онлайн-деятельности. Как он утверждал, действующий в стране закон о безопасности в интернете «рискует ограничить свободу слова».

Екатерина Наумова