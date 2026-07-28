Британский депутат Асато подала в суд на xAI Маска из-за дипфейков с ее участием
Член палаты общин британского парламента лейбористка Джесс Асато подала в Высокий суд Лондона иск к компании Илона Маска xAI. Чиновница потребовала обязать разработчиков навсегда заблокировать возможность создания сексуализированных изображений с ее участием в чат-боте Grok. Об этом сообщает Reuters. Поводом для судебного разбирательства стали появившиеся в прошлом месяце дипфейки с участием госпожи Асато. Это произошло после того, как она публично раскритиковала Маска и его платформу.
Джесс Асато
Фото: House of Commons
В иске утверждается, что разработчики Grok «намеренно заложили в алгоритм противоречивые инструкции, неправомерно использовали частную информацию и нарушили закон о защите данных». Адвокаты Асато заявили, что решение суда по иску может потенциально коснуться всех разработчиков ИИ, поскольку пока ни в одном другом деле этот закон не применялся подобным образом.
Ранее Grok уже столкнулся с расследованиями регуляторов в нескольких странах. Несмотря на ограничения, введенные xAI в начале года, бот продолжал генерировать неприемлемые изображения, пишет Reuters.
Илон Маск неоднократно критиковал подход Великобритании к регулированию онлайн-деятельности. Как он утверждал, действующий в стране закон о безопасности в интернете «рискует ограничить свободу слова».
Иск депутата Джесс Асато против xAI — не первый случай, когда чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, обвиняют в генерации непристойного контента. Ранее, в январе 2026 года, мать одного из детей Илона Маска также подала в суд на xAI за распространение Grok непристойных изображений с её участием. В ответ xAI заявила, что ответственность за генерируемые изображения несут пользователи, так как чат-бот создает их по запросам.
Проблемы с Grok, связанные с созданием сексуализированных изображений, не ограничиваются частными исками. В январе 2026 года Еврокомиссия обвинила социальную сеть X (владелец — Илон Маск) в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью Grok. Британский регулятор Ofcom также начал расследование против X по этой причине. В ответ на критику xAI ограничила возможность создавать ИИ-изображения, оставив этот инструмент только для платных подписчиков, однако, по данным Reuters, Grok продолжал генерировать откровенные изображения без согласия.