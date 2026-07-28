Район Алтайского края и его жители получат матпомощь после урагана

Краснощековский район Алтайского края получит 25 млн руб. на ремонт социальных объектов, поврежденных в результате урагана. Сообщение об этом размещено на официальном сайте региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Кроме того, жителям, чьи дома пострадали от удара стихии, выплатят единовременную материальную помощь. Ее размер будет определен в индивидуальном порядке в зависимости от понесенного ущерба. По данным губернатора Виктора Томенко, ремонт потребуется примерно 100 жилым домам.

Как писал «Ъ-Сибирь», шторм ударил по Краснощековскому и ряду соседних районов на прошлой неделе. Скорость ветра достигала 40 м/с. Его порывы ломали и вырывали с корнем деревья, срывали крыши.

Валерий Лавский