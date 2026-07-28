Размер автокредита в Челябинской области вырос на 15%

В июне 2026 года средний размер выданного автокредита в Челябинской области составил 1,5 млн руб. Это на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране средний чек займа на машину в начале лета находился на уровне 1,6 млн руб. За год показатель увеличился на 19,5%. Наибольший рост размера автокредита показали Тульская область (+25,4%), Красноярский край (+24,6%), а также Оренбургская (+24,4%), Тюменская с ХМАО и ЯНАО (+23,9%) и Вологодская (+21,5%) области.

Виталина Ярховска