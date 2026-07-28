В поисках утраченных кадров

Санкт-Петербург стал лидером в СЗФО по числу размещенных вакансий в строительной отрасли. Как заявляют представители рынка, сейчас дефицит в городе составляет 30%. Больше всего не хватает рабочих, что городские власти связывают с ужесточением миграционной политики, демографической ямой и старением кадров. При этом рынок демонстрирует «парадокс сжатия при кадровом голоде»: на фоне роста зарплат требования к соискателям растут под влиянием технологий. В связи с этим компании переходят к стратегии удержания кадров, что, как замечают эксперты, не спасет ситуацию в ближайшей перспективе 4–6 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Город масштабной стройки

По итогам 2025 года Санкт-Петербург стал безусловным лидером по объему вакансий в строительном секторе СЗФО. По данным hh.ru, представленным на стратегической сессии Объединения строителей Санкт-Петербурга, по состоянию на июнь 2026 года доля города на Неве от всех вакансий в строительной отрасли составляет 53%. Для сравнения: в Ленобласти она составляет 17%, в Вологодской области — 9%.

Как отмечает руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерина Скляренко, рынок строительства является одной из главных сфер, который наполняет вакансии в Санкт-Петербурге: в среднем около 13% всех предложений на рынке приходится на сферу строительства и недвижимости. По состоянию на июнь этого года индекс среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий в Северной столице составил 9,7. Этот показатель немногим отличается от Москвы, где индекс составляет 10,6. На третьем месте — Калининградская область с индексом 7,6. В целом по России этот индекс составляет 5,9.

По данным городского комитета по строительству, дефицит кадров в строительной отрасли в России достигает 750 тыс. человек. На стройках Северной столицы кадровый дефицит составляет 30%, считают в Объединении строителей Санкт-Петербурга. Острее всего девелоперы нуждаются в линейных, рабочих кадрах.

«Сегодня в городе работают 108 застройщиков,— поделился зампредседателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков.— Они реализуют 168 проектов: это 430 многоквартирных домов. Осваиваемый градостроительный потенциал составляет около 16 млн кв. м, еще примерно 10 млн — в перспективе».

В прошлом году в Петербурге ввели 4,645 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, что, как подчеркнул господин Усков, составляет 115% от установленного плана. До 2030 года Петербургу предстоит ввести еще более 25 млн кв. м недвижимости. «Без квалифицированных кадров все эти планы останутся просто цифрами на бумаге»,— заключил представитель комитета.

Борьба за трудовые ресурсы

В числе причин, по которым в строительстве сформировался ощутимый кадровый дефицит, власти называют общее сокращение трудоспособного населения, уменьшение миграционного притока и изменение структуры спроса на рынке труда. «Современное строительство требует не просто рабочие руки, а квалифицированных специалистов, владеющих навыками, технологиями, понимающих технологии информационного моделирования и цифровые инструменты управления»,— подчеркивает Валерий Усков.

На сегодня в строительстве, по данным комитета по труду и занятости населения, работают 333 тыс. человек — это 10% от общей структуры занятости по отраслям. При этом отрасль остается сильно зависимой от иностранной рабочей силы: в ней трудятся около 80,9 тыс. мигрантов, или 24% от общей численности работников строительства.

«В связи с ужесточением регулирования сокращается численность мигрантов,— рассказывает глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Василий Пониделко.— Если в 2024 году было 326 тыс. человек, то в 2025 году это уже 293 тыс. человек — сокращение на 10%».

Полностью отказаться от использования иностранной рабочей силы не представляется возможным, отмечают эксперты, но при этом привлечение специалистов из Индии, Китая и стран Африки пока остается точечным решением.

По словам господина Пониделко, большое влияние на отрасль оказывает также внутренняя трудовая миграция. На сегодня в городе работает свыше 750 тыс. жителей из других регионов. Есть и маятниковая миграция с соседней Ленобластью. «Мы выбрали практически весь потенциал, и на сегодняшний день борьба за трудовые ресурсы между строительными компаниями заключается в том, что они создают условия на удержание кадров, создание условий для жизни, достойную зарплату»,— добавляет председатель городского комитета.

Сегодня строительная отрасль конкурирует за кадры с производственными, транспортными компаниями, энергетикой, ЖКХ, розничной торговлей, маркетплейсами в частности. По итогам первого полугодия, по данным hh.ru, в топе вакансий, на которые пришлось 15% запросов со стороны работодателей,— разнорабочие. Также из актуальных вакансий аналитики выделяют спрос на профессии «инженер-конструктор», «инженер-проектировщик» (14% вакансий по Петербургу), далее идут слесари, сантехники, инженеры-сметчики. Топ-15 вакансий замыкают архитекторы — на них приходится только 2% вакансий.

Сложность поиска и удержания

Несмотря на то что на строительном рынке фиксируется прирост на 8% за год медианных зарплат, ожидаемый уровень заработка в сфере не совпадает с реальными окладами. Средняя заработная плата, заявленная соискателями, доходит до 130 тыс. рублей, а реальная, по данным hh.ru, составляет около 113 тыс. рублей. Однако, согласно официальным данным, озвученным комитетом по строительству, зарплаты в этом секторе в 2025 году выросли на 40%, средний доход строителя достиг 175,8 тыс. рублей в месяц.

В целом зарплата в стройке выше по рынку, однако этого недостаточно для его насыщения. Как отмечают в hh.ru, кандидатов больше всего тревожит риск невыплаты зарплат: сегодня 44% сотрудников из сферы строительства и недвижимости указывают на это.

Эксперты отмечают, что наем сотрудников становится тщательнее, компании сталкиваются с тем, что труднее найти кандидатов с нужным набором навыков. «Рынок от активного найма переходит к удержанию, к ротации кадров, к тому, чтобы люди задерживались в компаниях. Это касается не только строительной сферы, а общий тренд на всем рынке труда»,— отмечает госпожа Скляренко. Однако, по ее словам, ситуация по удержанию кадров усложняется ростом выгорания тех, кто уже работает в сфере. На этом фоне на 23% увеличилась текучесть кадров в целом на рынке труда.

Еще одна тревожная тенденция — это то, что на 19% в этом году возрос «гостинг» от кандидатов, появились «тихие» увольнения сотрудников.

Как отмечает председатель федерального учебно-методического объединения в системе СПО, директор Колледжа водных ресурсов Валерий Андреев, проблема с привлечением кадров на стройку не стоит так остро, как их удержание. По его данным, по состоянию на 1 января прошлого года по всем строительным профессиям и специальностям в нашей стране обучались 189 тыс. человек. «Выпускается примерно 30% от этого числа,— добавил Валерий Андреев.— Если говорить о трудоустройстве, то в Петербурге трудоустраиваются 75–76% по средним профессиям. Но есть другая проблема — в Петербурге через год 55% увольняются. Многие строительные колледжи работают вхолостую»,— резюмировал эксперт.

Парадокс сжатия

По словам руководителя проектного офиса НОСТРОЙ Елены Париковой, системный вызов, с которым столкнулась строительная отрасль,— это «парадокс сжатия при кадровом голоде». Несмотря на рост числа резюме и иллюзию избытка соискателей, реальный дефицит квалифицированных специалистов в строительной отрасли достигает 200 тыс. человек. Это обусловлено глубокой демографической ямой и старением кадров: средний возраст строителя сегодня составляет 45–48 лет, а доля молодежи не превышает и 20%.

По мнению представителей отрасли, кадровый дефицит носит точечный характер и сегодня вызовы заключаются в поиске нужных специалистов. «Острым дефицит кадров ощущается не в нашем управленческом звене, а у субподрядных организаций,— отмечает в разговоре с Review. Северо-Запад» генеральный директор ГК «Квазар» Алексей Поляков.— Мы видим, что рынок мелких и средних подрядчиков сильно проседает по квалифицированным инженерам и мастерам. К сожалению, иногда генподрядчик получает вместо заявленного опытного специалиста сотрудника с гораздо меньшим стажем».

Как отмечает гендиректор Bau City Development Кирилл Сиволобов, в классическом понимании дефицита кадров нет, специалистов можно найти. Однако вопрос в их стоимости. «Последний год запросы по заработной плате у сотрудников на строительной площадке выросли в два, а в ряде позиций — в три раза, заметно опережая инфляцию. При этом без оглядки на квалификацию. Для бизнеса это отражается в росте себестоимости строительства и, как следствие, в стоимости конечного продукта»,— замечает эксперт.

Перспективы трудоустройства

Согласно данным комитета по труду и занятости населения, к 2032 году замещающая кадровая потребность (речь о людях, выбывающих в том числе по возрасту) достигнет 135,45 тыс. человек. В этом году цифра составляет пока 91,4 тыс. человек. Согласно исследованиям, проведенным НИУ ВШЭ, к 2032 году доля строительства на замещение кадров в целом из всех секторов экономики будет составлять 4%.

«До 2032 года отрасли понадобится 28,7 тыс. новых работников,— рассказал Василий Пониделко.— Замещение кадров в строительной отрасли, согласно прогнозам, будет составлять от 3 тыс. до 6–7 тыс. человек. Количество работающих при этом будет расти крайне умеренно — до 329 тыс. человек в 2032 году. Это связано с внедрением трудосберегающих технологий и повышением стоимости привлечения трудовых мигрантов».

В отрасли по-прежнему будет спрос на слесарей-монтажников, сварщиков арматурных сеток и каркасов, арматурщиков, плотников и инженеров. «Спрос показывает, что отрасль становится более технологичной,— добавил Василий Пониделко.— Среди необходимых компетенций — информационное моделирование, программирование, работа с проектной и нормативно-технической документацией. Компании, которые не смотрят в сторону искусственного интеллекта и новых технологий, будут максимально уязвимы».

В качестве эффективного решения для кадрового обеспечения власти Петербурга предлагают повышение производительности труда, организованный набор трудовых мигрантов, привлечение работников из других регионов, в том числе вахтовым методом, а также повышение квалификации, переобучение и работу с молодежью. В качестве примера Василий Пониделко привел городской эксперимент с привлечением специалистов из Индии: когда отбор проводится непосредственно в стране происхождения под конкретные задачи предприятия.

Ксения Ахметжанова