«Ростех» покинул казарму

Петербургская компания «Волна», единственным владельцем которой является Любовь Малкова, купила у гокорпорации «Ростех» здание казарм Измайловского полка (Госпитальный корпус), что на Измайловском проспекте 17а. За объект общей площадью 3,6 тыс. кв. м и земельный участок 4,8 тыс. кв. м фирма заплатила 529,3 млн рублей. Эксперты называют стоимость здания соответствующей рынку, а наиболее вероятными и экономически обоснованными вариантами приспособления объекта видят апарт-отель, офисный проект или бизнес-центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казармы Измайловского полка . Госпитальный корпус Измайловский пр., 17

Фото: citywalls.ru Казармы Измайловского полка . Госпитальный корпус Измайловский пр., 17

Фото: citywalls.ru

Госкорпорация «Ростех» продала свое здание площадью 3,6 тыс. кв. м и земельный участок под ним 4,8 тыс. кв. м на Измайловском проспекте, 17а, за 529,3 млн рублей, следует из аукционного протокола. В лот также вошли расположенные рядом две небольших нежилых постройки площадью 335 и 117 кв. м соответственно.

Здание было возведено как часть казарменного комплекса лейб-гвардии Измайловского полка в 1808 году. Сейчас бывший госпитальный корпус внесен в реестр объектов культурного наследия РФ (региональный памятник). В 2000-х здание перешло в собственность «Ростеха», который, по данным СМИ, провел его реконструкцию под размещение там своего петербургского офиса.

В 2016 году в СМИ также появлялась информация о том, что китайский холдинг «Хуа жэнь» заказал проект преобразования бывшего госпиталя в многофункциональный комплекс с пристройкой к нему П-образного корпуса. В «Ростехе» тогда информацию о сотрудничестве с компанией отрицали.

На момент продажи часть площадей в здании арендовала под гостиницу «Волков» компания «РестоГрупп». Также в нем размещались ресторан «Персоны» и офис экспертного совета Центра импортозамещения Союза машиностроителей РФ.

ООО «Волна» зарегистрировано в 2011 году в Петербурге. Единственным участником общества является Любовь Малкова. По итогам 2025 года фирма выручила 71,8 млн рублей, чистая прибыль за этот же период составила 63,4 млн рублей. Чистые активы компании насчитывают 356 млн рублей.

Связаться с госпожой Малковой, купившей объект, не представилось возможным. Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», кроме ООО «Волна» предпринимательница является бенефициаром нескольких компаний, которые также занимаются операциями с недвижимостью в Архангельской и Ленинградской областях.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергей Дуванов называет стоимость здания соответствующей рыночным параметрам с учетом его площади, земельного участка и расположения. Директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов также считает стоимость лота адекватной.

Наиболее вероятными и экономически обоснованными сценариями приспособления здания господин Дуванов видит апарт-отель или офисный проект. Выбор между этими форматами будет зависеть от технического состояния объекта, возможных ограничений при реконструкции и итогового объема инвестиций.

По мнению господина Орлова, оптимальным сценарием использования является приспособление под бизнес-центр: объект имеет удачное расположение у метро «Технологический институт» и идеально подходит под реконструкцию.

Владимир Колодчук