Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Довольно сложно сказать, кого больше: людей, которые серьезно играют в падел, или тех, кто выкладывает фотографии с ракеткой в соцсетях. Этот спорт стал новой городской модой. И, конечно, фэшн-индустрия моментально на это отреагировала.

В сегменте люкса одним из самых заметных «игроков в падел» стала Prada. Помимо фирменной ракетки с чехлом из материала Re-Nylon, бренд предлагает спортивные поло, плиссированные юбки, шорты, ветровки и аксессуары, которые легко представить и на корте, и после игры. Versace пошел по тому же пути: в коллекции есть не только брендированные ракетки, но и мячи, полотенца, бутылки для воды и другие аксессуары.

Разумеется, отреагировал на тренд и масс-маркет. Например, Zara регулярно выпускает капсулы с плиссированными юбками, платьями-поло, облегающими топами, легкими куртками и сумками для корта. Massimo Dutti предлагает лаконичные поло, шорты и трикотаж. А Mango расширяет линейку одежды для court sports, объединяющую теннис и падел в одном модном направлении.

Носят все это, разумеется, не только на корте. И у этого явления есть свое название — padelcore: спортивная одежда для падела становится частью повседневного гардероба.

Анна Минакова