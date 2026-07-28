Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley / Reuters Фото: John Sibley / Reuters

Дом Christie's сообщил о своем доходе в первой половине 2026 года. Его размер составил $4,5 млрд, что стало самым эффективным шестимесячным результатом компании с 2021 года. Продажи на аукционах выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Темп продаж вырос с 87% до 91% год к году, а работы продавались в среднем за 124% от низших эстимейтов по сравнению с 112% в 2025-м.

Christie's также сообщил, что среднее число «борцов» за лот достигло рекордного уровня, что указывает на более широкую конкуренцию по продажам. Возможно, самым обнадеживающим стало то, что работы с оценкой в $20-100 тыс. достигли 148% от своих низких оценок, что на 21% больше, чем в 2025 году. Это говорит о том, что конкурентные торги не ограничивались девятизначными шедеврами, а распространялись и на середину рынка.

Рост возглавил сегмент изобразительного искусства. Продажи произведений XX и XXI веков выросли на 79% — до $2,3 млрд, а «старые мастера» выросли на 232%. Роскошь — одна из самых быстрорастущих категорий в аукционной индустрии в последние годы — показала сравнительно скромный рост: всего 15% до $539 млн. Цифры свидетельствуют о том, что большую часть роста составляло традиционное изобразительное искусство, а не роскошные коллекционные предметы.

Дом также указал на растущую международную клиентскую базу. Трансграничные покупки выросли на 34% в годовом выражении. Почти половина новых клиентов была миллениалами и зумерами, а онлайн-продажи по-прежнему оставались основной точкой входа для покупателей и участников торгов, составляя 63% всех новых клиентов.

В первой половине 2026 года прошло несколько ярких продаж. Помимо коллекции Ньюхауса, Christie's продал на аукционе три самых дорогих работы года: «Номер 7A» Джексона Поллока, получивший $181 млн; «Данаида» Константина Бранкузи за $108 млн; и «№15 (Два зеленых поля и красная полоса)» Марка Ротко, который принес $98,4 млн.

Дмитрий Буткевич