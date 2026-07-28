Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vertu Фото: vertu

Бренд Vertu, который ассоциируется с люксовыми телефонами и премиальными аксессуарами, вышел в новую категорию устройств — браслеты с новинкой Cor Chain. На первый взгляд, устройство вообще не похоже на привычный фитнес-трекер, а скорее на украшение, сделанное из дерева хуанхуали, палисандра мелколистного и бусин Бодхи. А внутри титановой вставки с резным рисунком спрятан смарт-модуль. Вся идея продукта построена вокруг контроля сна, самочувствия и общего состояния.

И тут возникает логичный вопрос: зачем вообще нужен браслет от премиального бренда, если рынок давно забит дешевыми предложениями? Расчет Vertu, мне кажется, простым, по крайней мере, логичным. Массовые устройства решают прежде всего задачу измерения. Они считают шаги, пульс, сон, иногда насыщение крови кислородом, но при этом почти всегда выглядят как функциональная электроника. Vertu же, помимо набора датчиков, предлагает еще и некий образ. Своеобразная тихая роскошь, где технология не определяет внешний вид, а становится частью стиля.

Cor Chain точно не выглядит как утилитарный спортивный снаряд или нечто для марафона. Скорее, это аксессуар гардероба или даже ювелирное украшение, которое попутно отслеживает состояние пользователя. В новинке нет визуальной «спортивности», браслет из бус демонстрирует скорее статус и мягкость.

Цена Vertu Cor Chain — $980. И она выводит браслет в совсем другую лигу. Для сравнения, один из самых новых массовых фитнес-браслетов Google Fitbit Air стоит на порядок дешевле — $99. В нем в первую очередь важна функциональность, а не статус или материалы — это практичное устройство для повседневного спорта и контроля активности. Vertu же делает ставку на образ, ощущение премиальности и дизайн.

Александр Леви