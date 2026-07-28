В Якутии из-за селя перекрыт участок федеральной трассы длиной 500 км

На федеральной трассе «Колыма» в Якутии из-за обильных осадков на нескольких участках произошел сход селевых потоков. По информации Минтранса республики, ФКУ «Упрдор "Вилюй"» организовало работы по ликвидации последствий. Из-за этого перекрыто движение транспорта на 500-километровом отрезке от поселка Теплый Ключ до поселка Усть-Нера.

По информации министерства, на этом отрезке в нескольких местах произошел перелив воды через дорожное полотно. Частично разрушены подходы к мостовым сооружениям. Высокий уровень воды в настоящее время «не позволяет приступить к отсыпке дороги и ремонтным работам в полном объеме». Погодные условия на перекрытом участке трассы «Колыма» остаются крайне сложными, отметили в ведомстве.

Минтранс Якутии также попросил водителей отложить запланированные поездки «до полного возобновления движения». Ведомство намерено оперативно информировать водителей об изменениях.

Влад Никифоров, Иркутск