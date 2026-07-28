Цены на бензин в Коми заинтересовали УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Республики Коми возбудило дела в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000» для проверки установления монопольно высокой цены на отдельные марки бензина, сообщила пресс-служба управления. Если нарушение подтвердится, компании будут привлечены к административной ответственности — штрафу от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере от 1 до 15% от выручки. Судебная практика по оспариванию решений антимонопольной службы в этой отрасли чаще всего складывается в пользу ведомства, констатируют юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По результатам проверки УФАС Коми установило, что с 7 июля «Движение-Коми» и с 9 июля «Компания 2000» повысили цены на своих автозаправках. «Продавцы не предоставили надлежащее обоснование повышения цен, в связи с чем в отношении компаний возбуждены дела по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции»,— говорится в сообщении ведомства. «Движение-Коми» занимает доминирующее положение на рынке бензина Аи-92 в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе, а «Компания 2000» — Аи-92 в Сыктывкаре, Аи-92 и Аи-95 в Усть-Вымском районе, считают в региональном управлении антимонопольной службы.

Ранее региональные СМИ сообщали о топливном кризисе в Коми и рекордном росте цен на бензин. В частности, информационный портал «Мой Сыктывкар» писал, что еще 23 июня Аи-92 стоил на разных АЗС «Движение-Коми» от 62,9 до 63,2 рублей, 7 июля эта же марка стала стоить 89,9 рублей. Старая цена Аи-95 в этой же сети была 66,9 или 67,2 рублей, а 7 июля она повысилась до 99,9 рублей, дизельное топливо подорожало с 80,5 до 130 рублей. Сама компания приносила гражданам извинения и объясняла скачок цен тем, что «заводы-производители перестали отдавать уже оплаченное топливо по ранее согласованным контрактам, срывая поставки».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Движение-Коми» зарегистрировано в Москве с 21 марта 2003 года. Учредителями компании на данный момент указаны Сергей и Иван Киселевы. Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2025 году выручка компании выросла на 25%, до 5,9 млрд рублей, а чистая прибыль — на 71%, до 177,9 млн, по сравнению с 2024 годом. ООО «Компания-2000» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 22 октября 1999 года. Учредителями сегодня являются Валерий Баранов и Тамара Иванюк. Выручка компании в прошлом году выросла на 25%, до 99,2 млн рублей, чистый убыток составил 15,6 млн.

В июле ФАС России уже информировало о мерах антимонопольного реагирования, применяемых территориальными органами службы к участникам рынка нефтепродуктов. Так, Московское областное УФАС возбудило дела в отношении шести независимых участников рынка, реализующих бензин и дизтопливо: ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант». Саратовское УФАС России выдало предупреждение ООО «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко»).

В российском законодательстве нет фиксированного порога роста цены (в процентах), при котором автоматически возбуждается дело о монопольно высокой цене, объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При принятии решения о возбуждении дела или вынесении предупреждения антимонопольный орган руководствуется критериями, закрепленными в ст. 6 закона «О защите конкуренции». «То есть ФАС должна доказать, что цену установил хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение, и что она либо превышает экономически обоснованные расходы и прибыль, либо существенно выше уровня на сопоставимых конкурентных рынках. Поэтому ведомство оценивает не сам процент роста цены, а совокупность факторов, таких как структура рынка, динамика цен, издержки, наличие альтернативных поставщиков и поведение компаний»,— уточняет он. Если в результате такого анализа подтверждается наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства, то может наступить административная ответственность по ст. 14.31 КоАП — за злоупотребление доминирующим положением.

Ответственность за такое нарушение — фиксированный штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или оборотный штраф — в размере от 1% до 15% выручки от реализации товара на соответствующем рынке (но не более 2% общей выручки компании), добавляет господин Жарский. Одним штрафом дело не ограничивается: антимонопольный орган выдает предписание с требованием устранить выявленное нарушение, то есть скорректировать цены.

По словам управляющего партнера Veta, cудебная практика по таким делам весьма обширна. Суды нередко встают на сторону участников рынка, если ФАС не смогла убедительно доказать доминирование, корректно определить границы рынка или обосновать эталон сопоставимых цен. Сам по себе рост цен или даже их синхронное повышение еще не подтверждает наличия нарушения — для этого требуется экономический анализ. «Но в целом практика складывается именно в пользу антимонопольного органа. Для топливного рынка это особенно актуально: антимонопольная служба активно использует предупреждения и возбуждение дел как инструмент сдерживания цен, чтобы не допустить их необоснованного роста для потребителей»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен