«Бегунам добавили мотивации»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Публиковать свои беговые маршруты уже немодно. В азиатских странах еще одно поветрие. Пользователи соцсетей заявляют о новых завоеванных территориях после каждой тренировки. Так работает мобильное приложение для бега Kyro. Это сервис для бегунов, которые любят бегать, но не всегда могут собраться, надеть кроссовки и наконец выйти из дома.

Пользователям приложения нужно захватывать районы города с помощью пробежек. Правила таковы: вы выбираете свой цвет и окрашиваете в него карту на экране, но сделать это можно только обежав территорию целиком. Линия должна замкнуться. Если начинаете от порога дома, то можно, например, обогнуть квартал, вернуться в точку старта и весь квартал — в ваших владениях. По крайней мере, внутри мобильного приложения.

Если хочется завоевать весь центр города, пожалуйста, только придется пробежать по всему его периметру. Проблема в том, что посягнуть на занятую территорию может любой другой бегун. Стоит пропустить одну пробежку, и тот самый сосед в забавных лосинах уже захватил район.

Игровая механика приложения сделала его популярным в Японии и Южной Корее, понемногу подключаются пользователи из других стран. Судя по открытым источникам, за приложением стоит южнокорейский разработчик Чон Гуан. Стоимость проекта не раскрывалась. Но потенциал кажется существенным как минимум по двум причинам.

Во-первых, миллениалы точно помнят Foursquare или Swarm, самый известный сервис, где люди каждый день чекинились, соревновались за звание мэра мест и копили монетки. Азарт подстегивает к тому, чтобы возвращаться снова и снова. Во-вторых, беговая культура активно развивается, вокруг нее строятся устойчивые коммьюнити с общими интересами. Да и в целом люди все чаще задумываются о здоровье и ищут активности. Так что подобные игровые сервисы могут вдохновить и на другие яркие проекты.

Яна Лубнина