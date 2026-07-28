Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

У бельгийца Жерара Блитца получалось все, за что он ни брался. Он учился у отца ювелирному делу и проявил в нем немалый талант. Равняясь на дядю-ватерполиста, увлеченно занимался спортом и заработал несколько медалей на международных стартах. Во время Второй мировой Блитц успешно шпионил для союзников в оккупированной Франции. А после войны затеял собственный бизнес, открыв на Майорке базу отдыха «Средиземноморский клуб».

Условия там были спартанскими: жить предлагалось в палатках, без водопровода и электричества. Зато в цену входила не только брезентовая крыша над головой, но и питание, волейбол на пляже и вечеринки у костра. Пару недель не думать о деньгах — для жителей обнищавшей за войну Европы это стало идеальным отдыхом. Вскоре палатки сменились на респектабельные бунгало, а формат «все включено» освоили отельеры всего мира, от Ямайки до Сицилии. А палаточный лагерь Блитца превратился в респектабельную сеть Club Med. Если человека любит удача, это обычно надолго.

Павел Шинский