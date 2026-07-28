Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главный враг похудения — не холодильник, а мозг. Подсчеты калорий, взвешивание каждой порции и ощущение, что вся жизнь превратилась в таблицу с цифрами, часто становятся причиной, почему диеты заканчиваются раньше, чем мы успеваем воскликнуть: «Ура, наконец-то».

Исследователи из Австралии предлагают не считать каждую крошку, а откорректировать время, когда мы едим. Они сравнили два популярных подхода: классическое ограничение калорий и интервальное голодание. Через полгода результат оказался почти одинаковым: все испытуемые в среднем потеряли по 7 кг. Но разница была не в цифрах, а в ощущениях. Участникам, которые придерживались интервального голодания, было психологически легче: им не приходилось постоянно вести переговоры с самим собой о каждом кусочке еды.

Конечно, чувства — это дело сугубо личное, но такой принцип питания — один из самых популярных последние несколько лет. Его поклонники (и фитнес-блогеры, и представители Кремниевой долины) говорят о перезагрузке организма и улучшении состояния.

Схем питания — множество. Даже есть специальные «диеты воина», по такому расписанию есть лишь четырехчасовое окно для приема пищи. Однако ученые пока осторожны: волшебной кнопки не существует, а главный эффект интервального голодания, скорее всего, в том, что человеку проще держать себя в руках, когда у него мало времени на пиршества. Кажется, что это не диета, а лишь расписание, в котором у еды, как и у всего остального, есть свое место.

Анна Кулецкая