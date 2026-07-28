Зарубежные СМИ: Как пожары во Франции и Испании угрожают туристическому сезону?

Больше 300 тыс. человек эвакуировали во Франции и Испании из-за лесных пожаров. Огонь, вызванный экстремальной жарой, не удается потушить с 22 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию в республике «самой тяжелой со времен Второй мировой войны». Леса продолжают гореть на юго-западе страны и на острове Корсика. Власти Франции привлекли 2,5 тыс. пожарных и 1,5 тыс. военных. В Испании пожары распространились в пригородах Валенсии и Мадрида, руководство столицы ввело режим ЧП. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции опустошил больше 40 тыс. га земли, из округа эвакуировали свыше 200 тыс. человек, пишет Le Monde. Глава региона назвала масштабные пожары «настоящим огненным штормом». Экологи говорят о новой опасности: из-за клубов дыма над лесами образуются огненные облака, которые могут испускать молнии и вихрями еще сильнее раздувать тлеющие угли. Ветер настолько сильный, что способен вырывать деревья с корнями и отбрасывать их на сотни метров — а это вызывает новые пожары.

Огонь все еще угрожает винодельческому региону Бордо и соседним округам, где в августе ожидался пик туристического сезона. В департаменте Жиронды уже призвали воздержаться от поездок минимум до октября, пишет «Би-би-си». Об этом же предупредило своих граждан и британское правительство. Во многих случаях страховка туристов не покрывает ущерб от лесных возгораний, поэтому собеседники «Би-би-си» из отрасли советуют пересмотреть не только планы на отдых, но и условия купленных путевок.

Жители Бордо жалуются на дым и качество воздуха. Некоторые покинули город, отмечает CNN.

27 июля стало для испанских и французских пожарных небольшой передышкой из-за похолодания, передает Reuters. Однако уже на неделе температура в странах может вновь подняться до 40°C, что усугубит и без того невыносимые условия работы. Следующие два дня будут решающими в борьбе с огнем, заявили агентству спасатели. С опасностью столкнулись и службы в пригороде Валенсии. По данным Reuters, в земле пожарные стали находить старые боеприпасы времен Гражданской войны, которые взрываются из-за высоких температур. В центральной Испании остаются три активных очага. Пожар в Авиле власти назвали самым крупным в новейшей истории страны.

На этом фоне в стране растет недовольство одной из крупнейших партий Испании, меняется картина парламентских выборов, которые пройдут в 2027 году, пишет Politico. Правоцентристская Народная партия контролирует 11 из 17 регионов страны и, согласно опросам, считается самой популярной в преддверии выборов. Однако пожары грозят обнажить уязвимые места консерваторов. Их критикуют за недостаточное финансирование пожарных служб и поддержку активистов, отрицающих глобальное потепление.