«Башнефть» выплатила дивиденды более чем на 1 млрд рублей

ПАО «АНК "Башнефть"» (входит в корпорацию «Роснефть») выплатила часть дивидендов за 2025 год. По данным сайта Центра раскрытия корпоративной информации, нефтяная компания направила около 1,06 млрд руб. на доходы по привилегированным акциям и около 89,5 млн руб. — по обыкновенным. Выплаты коснулись более 16,5 млн акций.

Как сообщал «Ъ-Уфа», всего «Башнефть» планирует направить на дивиденды 12,3 млрд руб., что составит 25% от чистой прибыли компании по МСФО за прошлый год.

Главным акционером «Башнефти» является «Роснефть», которой принадлежит около 60% уставного капитала организации. До этого года 25% владела Башкирия, однако весной она продала часть своего пакета «Роснефти». Сделка обошлась в 14,8 млрд руб.

Идэль Гумеров