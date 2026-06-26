«Башнефть» выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры «Башнефти» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 69,29 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 12,3 млрд руб., или 25% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Список тех, кто вправе получить выплаты, сформируют до 13 июля.
За 2024 год акционеры «Башнефти» получили 147,31 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги. Чистая прибыль компании тогда составляла 104,6 млрд руб., то есть на дивиденды также направили четверть от этого показателя.
Уставный капитал «Башнефти» разделен на 147,8 млн обыкновенных акций и 29,7 млн привилегированных номиналом 1 руб. В числе основных акционеров компании — «Роснефть» и Республика Башкортостан.
В 2024 году чистая прибыль «Башнефти» по МСФО снизилась на 41% в годовом выражении, составив 104,7 млрд рублей, в то время как по РСБУ она превысила 103,2 млрд рублей, что на 38,3% ниже показателя 2023 года (167,4 млрд рублей). В 2023 году компания получила 178,88 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Ранее, в 2022 году, «Башнефть» не раскрывала финансовую отчётность по МСФО, а её чистая прибыль за 2021 год составляла 84,9 млрд рублей.
В целом, нефтегазовые компании традиционно являются одними из крупнейших плательщиков дивидендов в России, и аналитики ожидают высокие дивиденды от «Башнефти» за 2025 год. Однако, в 2025 году прогнозируется снижение общих дивидендных выплат в нефтегазовом секторе примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, в частности, падения цен на нефть марки Brent и негативного влияния укрепления рубля, а также увеличения ставки налога на прибыль (данные на март 2024 года).