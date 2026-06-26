«Башнефть» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Башнефти» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 69,29 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 12,3 млрд руб., или 25% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Список тех, кто вправе получить выплаты, сформируют до 13 июля.

За 2024 год акционеры «Башнефти» получили 147,31 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги. Чистая прибыль компании тогда составляла 104,6 млрд руб., то есть на дивиденды также направили четверть от этого показателя.

Уставный капитал «Башнефти» разделен на 147,8 млн обыкновенных акций и 29,7 млн привилегированных номиналом 1 руб. В числе основных акционеров компании — «Роснефть» и Республика Башкортостан.