Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал на выборах в Госдуму федеральные списки партию «Коммунисты России» и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Председатель комиссии Элла Памфилова вручила удостоверения кандидатов лидерам обеих партий.

Возглавляющий «Коммунистов России» Сергей Малинкович поблагодарил ЦИК за «объективное рассмотрение документов, представленных в том числе и столь оппозиционной партией, как наша». Это, по его мнению, свидетельствует «об очень высоком уровне российской демократии». В то время как недружественные страны преследуют оппозиционных кандидатов, наша страна, ведущая боевые действия против «сил мирового зла», тем не менее находит возможность для проведения многопартийных и конкурентных выборов, заявил господин Малинкович.

Председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников сравнил госпожу Памфилову с кардиологом, «который держит в руках сердце нашей избирательной системы». Он отметил, что глава ЦИКа принимает непростые решения, но это делается во имя здоровья всей политической системы.

Из 11 партий, выдвинувших списки кандидатов на выборах в Госдуму, регистрацию уже прошли семь, в том числе все пять парламентских. Ожидают регистрации «Яблоко», «Родина», Партия прямой демократии и «Зеленые».

Анастасия Корня