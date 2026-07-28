Медцентры обновили прайсы

Цены в частных клиниках растут быстрее инфляции. Стоимость первичного осмотра за этот год уже увеличилась на 19%. В среднем за консультацию со специалистом пациенту придется отдать 1650 руб. Такие цифры называют «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Что происходит с рынком коммерческой медицины?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Среди основных причин роста цен эксперты называют дефицит кадров. Расходы на персонал уже доходят до 60% от себестоимости медицинских услуг. Ситуацию усугубляет тот факт, что многие опытные специалисты выбирают для себя иной вид деятельности, пояснила врач-иммунолог и директор центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа:

«Сейчас очень возросли требования к врачам в плане проведения консультаций, и обследование тоже у нас должно быть обязательным, в соответствии с протоколом. Приходится врачу работать очень долго. Даже за час не успеваем соблюсти все регламенты, которые приписывает Минздрав. Затем начинаются разборки с врачебной комиссией, что это не доделано, это переделано, и в итоге доктора стали уходить в дежуранты. Это врачи, которые дежурят в стационарах. Люди быстро понимают, где лучше, тем более там нормальные загрузки и меньше писанины».

Несмотря на кадровый голод, зарплаты медицинских работников растут все медленнее. В некоторых областях они даже падают. По данным Dream Job, медианный доход стоматологов за первые шесть месяцев года сократился на 10%. Аналитики отмечают, что помимо фиксированной ставки, большинство дантистов получают бонусы за проданные услуги. Если раньше они составляли в среднем 30% от чека, то сегодня этот показатель сократился до 20-25%, узнал “Ъ”.

Частным стоматологиям становится все труднее сохранить рентабельность, рассказал управляющий партнер исследовательской компании DentalData Максим Боровиков:

«Рынок, безусловно, растет не теми же темпами, что в первой половине 2025-го. Тогда он прибавил более чем 20% год к году. Сейчас это едва ли 10-12%. Есть некоторое давление на рентабельность бизнеса, потому что поставки зарубежных товаров постепенно становятся все сложнее и дороже. Давление на бизнес выросло и с точки зрения налогов.

Так что рынок растет преимущественно за счет цен, количество посещений не увеличивается».

Как выяснил “Ъ”, среди наиболее подорожавших медицинских услуг оказались взятие анализа крови, а также проведение УЗИ и физиотерапевтических процедур. Нехватка нужного оборудования и проблемы с логистикой особенно остро ощущаются в частном секторе. При этом во многом спрос на платную медицину поддерживают московские зумеры, утверждает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович:

«20% частных клиник и примерно 25% медцентров, работающих по ДМС, находятся в Москве. В столице все немножко по-другому и определяется в том числе спросом. Если люди платят, почему бы не повысить цены? А интерес к платной медицине растет просто потому, что платежеспособными становятся зумеры, которые очень заботятся о своем здоровье, повышая тем самым спрос на медицинские услуги. Но они почему-то не очень доверяют государственной системе здравоохранения и наращивают спрос на частные услуги».

По данным ВЦИОМ, 39% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выбирают частные медицинские услуги. Миллениалы доверяют платному лечению всего на 2% меньше. А вот среди пациентов старше 45 популярность государственных медучреждений достигает почти 60%.

Николай Малышев