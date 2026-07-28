Зубной процент

За год медианная зарплата стоматолога в России снизилась на 10%, до 90 тыс. руб. в месяц. Это связано в том числе с изменением системы оплаты: многие стоматологии снижают процент от услуг, и если раньше он был 30%, то теперь может быть 25-20%. Второй фактор — 30-процентное падение спроса на услуги стоматологов, из-за которого клиники уже начали сокращать штаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В январе—апреле медианная зарплата стоматолога в России составила 90 тыс. руб. в месяц, сократившись на 10% год к году. Такие подсчеты приводят в сервисе Dream Job. Это единственная популярная медицинская специальность, показавшая снижение. Помимо стоматологов, с падением доходов столкнулись только занятые в медицинских организациях менеджеры по продажам. Но в их случае заработок за год сократился на 3,1%, до 77,5 тыс. руб. Остальные специальности показали рост доходов в пределах 17,7% год к году.

Согласно Росстату, среднемесячная номинальная зарплата в области здравоохранения и социальных услуг в России составила 84,8 тыс. руб.

Год к году значение увеличилось на 10,2%. Годом ранее аналогичный прирост был значительно более выраженным — 17,3%. Заработок по всем видам экономической деятельности прибавил 12%, до 109,1 тыс. руб. в месяц в апреле. Год назад рост составлял 16,1%. Существенное замедление роста зарплат может быть связано с увеличением конкуренции среди соискателей. В SuperJob говорят, что вакансий в медицине за год стало больше на 14%, а резюме — на 21%.

Доходы именно стоматологов в данных Росстата не выделяются. Но показатель может существенно разниться в зависимости от региона. Например, в Москве стоматолог-терапевт может зарабатывать 220 тыс. руб. в месяц, а хирург — 300 тыс. руб., говорят в SuperJob. Но эта ставка учитывает не только оклад, а также процент от стоимости оказанных услуг.

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Схема оплаты труда стоматологов меняется. До недавнего времени стандартной считалась выплата врачу 30% от стоимости услуг, говорит CEO 2B Agency (специализируется на медицинском консалтинге) Дмитрий Расметьев. Но сейчас, по его словам, клиники снижают фиксированную ставку до 20–25%, 75–80% — уже оклад. Именно эти изменения приводят к снижению доходов стоматологов, считает эксперт.

Часть стоматологий, по словам господина Расметьева, также начала пересматривать штатное расписание. Они отказываются от сотрудников с неполной загрузкой, сокращают смены и стараются распределять пациентов между меньшим количеством врачей. Эксперт связывает это с 30-процентным падением спроса на услуги стоматологов. Клиникам приходится активнее вкладываться в рекламу, стоимость привлечения каждого пациента увеличивается, в дорогих клиниках — на 40% за год, замечает господин Расметьев.

Согласно DentalData, в январе—мае оборот коммерческого сектора стоматологического рынка России составил 413 млрд руб., прибавив год к году 16,5%. За весь год рост составит 13–16%. Это меньше динамики за 2025 год, когда рост составил 23%. За пять месяцев на рынке появилось 99 новых юрлиц, что на 60% меньше, чем за тот же период прошлого года, замечают в DentalData. В 2ГИС говорят, что количество стоматологий в городах-миллионниках за год не поменялось: на 1 июля работало 11,8 тыс. клиник.

Но на интерес к специальности охлаждение рынка пока не повлияло.

Стоматология — одна из самых востребованных для абитуриентов медицинских специальностей, говорил ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Выпускников школ подталкивает к такому выбору представление о высоких доходах в отрасли, которое частично подтверждается: согласно Dream Job, максимальная зарплата стоматолога на середину текущего года составляла 500 тыс. руб. Но из-за насыщения рынка правительство в 2025 году уже ограничило количество платных мест в вузах для стоматологов.

Виктория Колганова