В Челябинске гражданина будут судить за незаконное обслуживание сим-бокса

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Томской области. Его обвиняют в обслуживании сим-бокса, с помощью которого мошенники похитили 1,4 млн руб. (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, гражданин согласился на предложение незнакомца работать в качестве оператора сим-бокса. Он должен был организовать бесперебойное функционирование оборудования, которое позволяет менять номера при звонке. Житель Томской области в январе приехал в Челябинск, где в течение месяца сменил три специально арендованные квартиры и получил технику, включая ноутбук, смартфоны, роутеры и значительное количество сим-карт. Установлено, что с помощью гражданина мошенники смогли похитить у жителя Санкт-Петербурга 1,4 млн руб.

Обвиняемого удалось задержать благодаря арендодателю, заподозрившему нового жильца в совершении преступления. Фигурант находится под стражей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска