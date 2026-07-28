В Омской области сняли ограничения на отпуск топлива на АЗС

На территории Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем канале в «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня в регионе ввели ограничения на продажу автомобильного топлива на уровне 40 л на одного человека, на дизельное топливо — 80 л. На трассовых заправках действовали нормы в 40 л для бензина и 200 л для дизтоплива.

Ранее правительство Омской области также вводило ограничения на продажу ГСМ в канистры. По словам господина Хоценко, меры принимались «во избежание искусственного ажиотажа».

Александра Стрелкова