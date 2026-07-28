Кравцов: конкурс на бюджет в педагогические вузы превысил показатель 2025 года

В России конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Если в приемную кампанию 2025/26 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас — более 14», — подчеркнул господин Кравцов.

В педвузах Минпросвещения прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Документы подали более 443 тыс. абитуриентов. Общее число заявлений на направление «Образование и педагогические науки» достигло 690 365. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Российские вузы накануне опубликовали конкурсные списки поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Проверить позицию можно на сайте университета, в личном кабинете абитуриента или через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Конкурсный список показывает место поступающего с учетом баллов ЕГЭ, вступительных испытаний и категории приема. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и участников целевого обучения принимаются до 1 августа, а от абитуриентов основного конкурса — до 5 августа.