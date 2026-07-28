Кравцов: конкурс на бюджет в педагогические вузы превысил показатель 2025 года
В России конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Если в приемную кампанию 2025/26 года на одно место приходилось 12 заявлений, то сейчас — более 14», — подчеркнул господин Кравцов.
В педвузах Минпросвещения прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже завершился. Документы подали более 443 тыс. абитуриентов. Общее число заявлений на направление «Образование и педагогические науки» достигло 690 365. Это на 26% больше, чем годом ранее.
Российские вузы накануне опубликовали конкурсные списки поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Проверить позицию можно на сайте университета, в личном кабинете абитуриента или через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Конкурсный список показывает место поступающего с учетом баллов ЕГЭ, вступительных испытаний и категории приема. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и участников целевого обучения принимаются до 1 августа, а от абитуриентов основного конкурса — до 5 августа.
Рост конкурса на педагогические специальности является частью более широкой тенденции последних лет, когда педагогическое образование стало одним из наиболее востребованных направлений у абитуриентов, поступающих на бюджет. Так, в прошлом году педагогика впервые обошла IT-специальности по числу заявок на бюджетные места. В 2025 году число абитуриентов, подавших заявления в педагогические вузы, увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, при этом Минпросвещения выделило более 75 тыс. бюджетных мест на педагогические направления. В регионах, например, в Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии и Татарстане, также наблюдается увеличение количества бюджетных мест в вузах, включая направление «Образование и педагогические науки».
Одновременно с ростом популярности педагогических специальностей усиливается и государственная поддержка будущих учителей. Например, в Геленджике значительно увеличили стипендии для выпускников школ, поступающих в педагогические вузы по целевому набору, при условии возвращения на работу в школы курорта после окончания учебы. Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов одобрил идею введения обязательных отработок для выпускников педагогических вузов, но при этом отметил, что целесообразнее расширять целевой прием под конкретные школы. Такая мера призвана помочь молодым специалистам быстрее найти работу по специальности: в 2025 году уровень трудоустройства выпускников педвузов составил около 85% — более 31 тысячи человек.