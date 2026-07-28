Фестиваль «ЕКБ Едим Гуляем» объединил 21 ресторан

В Екатеринбурге стартовал ежегодный дегустационный фестиваль-прогулка «ЕКБ Едим Гуляем». Мероприятие стало альтернативой для горожан, которые хотят отметить День города без лишнего шума и суеты. По словам организаторов, ежедневные экскурсии по знаковым местам города дополнят новые сеты от шеф-поваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация дегустационного фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: София Паникова Презентация дегустационного фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: София Паникова Презентация дегустационного фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Презентация дегустационного фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: София Паникова Презентация дегустационного фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: София Паникова Презентация дегустационного фестиваля-прогулки «ЕКБ Едим Гуляем» Фото: София Паникова

«У нас много новых экскурсий, несколько музыкальных. Будет отдельный маршрут, связанный с рок-музыкой Екатеринбурга. Еще одна наша коллега специализируется на гастроэкскурсиях. У нее будет несколько маршрутов, посвященных легендарному общепиту Свердловска. И будут экскурсии, связанные с авангардом»,— рассказал один из организаторов фестиваля Дмитрий Москвин.

Фестиваль пройдет с 27 июля по 9 августа. Его участники смогут посетить ежедневные экскурсии, где больше узнают про кинорежиссера Алексея Балабанова, прогуляются по Вознесенскому проспекту, познакомятся с пятым элементом Екатеринбурга и послушают историю о местных ресторанах, начиная с XVIII века.

После знакомства с достопримечательностями, можно будет попробовать город на вкус. Для всех желающих шеф-повара приготовили сеты из нескольких позиций, которые связаны с историей Екатеринбурга, знаковыми событиями, людьми и отсылками к стрит-арту. Стоимость для всех сетов единая — 1590 руб.

В программе принял участие 21 ресторан. Среди них: «Троекуров», «Бефстроганов Гриль», Pan Smetan, кафе Loona, «Хмели Сунели» и другие. В «Стейк-Хаус» будут подавать сет про легенды Свердловского рок-клуба, в ресторане Si! меню посвящено итальянцам, оставившим след на Урале. Ресторан «Паштет» покажет блюда купеческой кухни, а на десерт будет выпечка «Семейка» с творожной начинкой, земляничным соусом и ванильной сметаной.

День города в Екатеринбурге пройдет 1 августа. В праздничной программе запланировано более 30 мероприятий, которые проведут с 28 июля по 22 августа. Главными хедлайнерами стали Тимати и Niletto. Кроме этого, в День города во второй раз организовали спортивный фестиваль «Энергия РМК».

София Паникова