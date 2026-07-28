Южный Урал попал в топ-10 регионов по числу сделок на вторичном рынке жилья

В июне 2026 года в Челябинской области было заключено 3,9 тыс. сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья. По этому показателю регион занял седьмое место среди регионов России, сообщает «Авито Недвижимость».

Число сделок к июню 2025 года на Южном Урале выросло на 38%. К маю количество увеличилось на 12%. Больше всего квартир на вторичном рынке в начале лета продали в Московской области — 9,7 тыс. сделок. В топ-5 также оказались Москва (8,1 тыс.), Санкт-Петербург (6,2 тыс.), Свердловская область (4,8 тыс.) и Краснодарский край (4,5 тыс.).

Виталина Ярховска