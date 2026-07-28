Апелляция назначила дополнительное наказание экс-руководству омской колонии

Омский облсуд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников ИК №6 Омской области. Подсудимым бывшему замначальника УФСИН по Омской области Дмитрию Домину и его подельнику, экс-начальнику исправительной колонии №6 Николаю Пилипенко, назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе сроком на два года. В остальной части приговор оставлен без изменения, жалобы на приговор — без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Куйбышевский райсуд Омска ранее назначил подсудимым по 1,5 года лишения свободы условно, признав их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с февраля 2020-го по апрель 2022 года Дмитрий Домин и Николай Пилипенко обеспечили возможность получения осужденными товаров через магазин при колонии без надлежащего учета.

Начальника ИК-6 Николая Пилипенко правоохранители задержали летом 2023 года. К тому моменту он возглавлял ИК два года, до этого год занимал пост в должности врио.

Александра Стрелкова