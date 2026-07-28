РПН оспорил уменьшение штрафа «Северстали» за ущерб реке в Белгородской области

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора обжаловало решение 19-го арбитражного апелляционного суда о смягчении штрафа белгородскому ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» (входит в «Северсталь»). Из картотеки арбитражных дел следует, что кассационная жалоба пока не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитраж в сентябре 2023 года. Основанием послужили плановые проверки, проведенные в марте 2021 года. Тогда специалисты отобрали пробы сточной воды в месте сброса с очистных сооружений комбината, а также выше и ниже по течению реки. Анализ показал многократные превышения нормативов по хлоридам, аммонию, железу, марганцу, никелю, цинку и другим веществам. Факты сброса неочищенных сточных вод также фиксировались в 2019–2020 годах.

В ноябре 2025 года суд удовлетворил требования ведомства о взыскании с «Яковлевского ГОКа» 110,9 млн руб. ущерба реке Ворскле. В июне 2026 года апелляция рассмотрела жалобу комбината и частично изменила решение первой инстанции, снизив размер взыскания до 83,4 млн руб.

Алина Морозова