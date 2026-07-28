Челябинского журналиста будут судить за вымогательство денег у бизнесмена

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего журналиста, блогера Сергея Шумакова. Его обвиняют в вымогательстве денег у предпринимателя (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Сергей Шумаков с сообщником, угрожая распространить в телеграм-канале позорящие сведения о бизнесмене, требовал у него 300 тыс. руб. В феврале 2026 года в кафе на улице Лесопарковой представитель предпринимателя передал эту сумму журналисту. По данным СМИ, подельником Сергея Шумакова является руководитель издания «Русская пресса» Евгений Кротенко (признан иноагентом), а вымогали деньги они у Сергея Вайнштейна.

Журналист на данный момент находится под стражей. Он полностью признал вину. Сообщник объявлен в международный розыск и арестован заочно. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска