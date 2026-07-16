Правительство Тюменской области исключило риск паводка из-за осадков

Продолжительные осадки в Тюменской области не приведут к паводку, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В правительстве пояснили, что подъем уровня воды до критического в реках Ишим, Тобол, Иртыш из-за обильных дождей невозможен. Весной движение воды было затруднено из-за того, что на севере реки еще покрыты льдом. Сейчас вода свободно уходит по течению.

В настоящее время в регионе фиксируется подъем уровня воды в реке Тура. Он составляет 683 см (неблагоприятное явление — 850 см). По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Горина ситуация находится на контроле, все службы готовы к любому развитию событий.

Ранее в Тюмени из-за обильных дождей и подъема уровня воды в Туре закрыли пляж на озере Круглом.

Полина Бабинцева