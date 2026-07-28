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«Для ЕС это нехороший сигнал»

Дмитрий Дризе — об изменении подхода к антироссийским санкциям

ЕС всерьез намерен изменить принцип единогласного принятия санкций в отношении России. По данным Financial Times, чаша терпения участников сообщества переполнилась по причине особых требований отдельных стран, в частности, Греции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее серьезным вызовом для объединенной Европы.

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

21-й пакет антироссийских санкций ЕС будет последним в привычном понимании. Информация неофициальная, пишет об этом Financial Times. Если все действительно так, то это можно назвать революцией сознания. По сути, это рубежный и даже исторический момент. После почти четырех с половиной лет бесконечных споров, уговоров и конфликтов участники сообщества решили наконец сломать принцип единогласного принятия решений. Но это также и горестный момент расставания с социалистическими иллюзиями, что общее важнее частного. Принцип «пусть мир вокруг рушится, но своя рубашка ближе к телу» побеждает.

Кого затронули новые санкции ЕС против России

Как бы то ни было, есть намерение вводить ограничительные меры, исходя из национального законодательства. Большой ЕС принимает общее решение, например, запретить импорт российского газа, но выполняют его те, кто может и хочет это сделать. По-русски это называется «не можешь запретить — возглавь».

Брюссель официально узаконит существующий порядок вещей или, можно сказать, тихий саботаж.

Для ЕС как института это нехороший сигнал. Зачем тогда нужны все эти евробюрократы? Какой от них толк? Вот в том-то и дело. Впрочем, как было сказано выше, официально решение еще не принято. А его и не надо принимать, поскольку все это и так действует. Европа не готова экономически разорвать отношения с Россией, несмотря на свою угрожающую риторику. Вот последний красивый пример — Евросоюз снял санкции с русских соболей. Почему? Потому что Италия и Греция очень просят: шубы они шьют и очень хорошо на этом зарабатывают. К слову, у нас все это тоже одно время шло на ура.

Но как же гуманизм и международная коалиция развитых европейских стран по защите прав животных? А вот так: сами они соболей, норок, песцов, не убивают, толерантность же, но покупать натуральный мех и шубы из него вполне могут. Кстати, пишут, что очень враждебная Великобритания упростила порядок выдачи виз россиянам. И визы эти многократные, в отличие от шенгена.

Теорема Грэма

Но перенесемся в США. Как там поживает законопроект об «адских антироссийских санкциях» Грэма-Блюменталя? Вроде как все его поддерживают: и президент, и обе партии. Но вот незадача — Конгресс уходит на каникулы. И даже если сейчас документ в спешке принять, на подпись к Дональду Трампу он раньше осени не поступит, таков регламент. Кроме того, появились сомневающиеся. Тем не менее санкции действуют. Сотрудничество с Россией носит в основном вынужденный характер, как говорится не из большой любви, а потому что альтернативы нет. Ее ищут и могут со временем в итоге найти.

Дмитрий Дризе

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