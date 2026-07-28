«Для ЕС это нехороший сигнал»

ЕС всерьез намерен изменить принцип единогласного принятия санкций в отношении России. По данным Financial Times, чаша терпения участников сообщества переполнилась по причине особых требований отдельных стран, в частности, Греции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее серьезным вызовом для объединенной Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

21-й пакет антироссийских санкций ЕС будет последним в привычном понимании. Информация неофициальная, пишет об этом Financial Times. Если все действительно так, то это можно назвать революцией сознания. По сути, это рубежный и даже исторический момент. После почти четырех с половиной лет бесконечных споров, уговоров и конфликтов участники сообщества решили наконец сломать принцип единогласного принятия решений. Но это также и горестный момент расставания с социалистическими иллюзиями, что общее важнее частного. Принцип «пусть мир вокруг рушится, но своя рубашка ближе к телу» побеждает.

Как бы то ни было, есть намерение вводить ограничительные меры, исходя из национального законодательства. Большой ЕС принимает общее решение, например, запретить импорт российского газа, но выполняют его те, кто может и хочет это сделать. По-русски это называется «не можешь запретить — возглавь».

Брюссель официально узаконит существующий порядок вещей или, можно сказать, тихий саботаж.

Для ЕС как института это нехороший сигнал. Зачем тогда нужны все эти евробюрократы? Какой от них толк? Вот в том-то и дело. Впрочем, как было сказано выше, официально решение еще не принято. А его и не надо принимать, поскольку все это и так действует. Европа не готова экономически разорвать отношения с Россией, несмотря на свою угрожающую риторику. Вот последний красивый пример — Евросоюз снял санкции с русских соболей. Почему? Потому что Италия и Греция очень просят: шубы они шьют и очень хорошо на этом зарабатывают. К слову, у нас все это тоже одно время шло на ура.

Но как же гуманизм и международная коалиция развитых европейских стран по защите прав животных? А вот так: сами они соболей, норок, песцов, не убивают, толерантность же, но покупать натуральный мех и шубы из него вполне могут. Кстати, пишут, что очень враждебная Великобритания упростила порядок выдачи виз россиянам. И визы эти многократные, в отличие от шенгена.

Но перенесемся в США. Как там поживает законопроект об «адских антироссийских санкциях» Грэма-Блюменталя? Вроде как все его поддерживают: и президент, и обе партии. Но вот незадача — Конгресс уходит на каникулы. И даже если сейчас документ в спешке принять, на подпись к Дональду Трампу он раньше осени не поступит, таков регламент. Кроме того, появились сомневающиеся. Тем не менее санкции действуют. Сотрудничество с Россией носит в основном вынужденный характер, как говорится не из большой любви, а потому что альтернативы нет. Ее ищут и могут со временем в итоге найти.

Дмитрий Дризе