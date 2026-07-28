Надежность под контролем

«Россети Новосибирск» укрепили надежность электроснабжения: по итогам I полугодия 2026 года зафиксировано снижение аварийности в электросетевом комплексе Новосибирской области.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

За первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось добиться заметного сокращения числа технологических нарушений. В распределительных электросетях 0,4 кВ, через которые осуществляется электроснабжение населения, количество перерывов электроснабжения снизилось на 10 %, в сетях 35 кВ – на 17 %. Улучшение показателей надежности (средних частоты и продолжительности отключений) зафиксировано по всем уровням напряжения, что подтверждает эффективность реализуемых новосибирскими энергетиками технических и организационных мер.

Достигнутые результаты стали возможны даже несмотря на большое число повреждений энергообъектов из-за внешних факторов, на которые компания «Россети Новосибирск» не могла повлиять: от неблагоприятных погодных условий до сторонних воздействий. На их долю суммарно пришлось 60 % от общего количества отключений.

Особую обеспокоенность энергетиков вызывает рост числа инцидентов в охранных зонах электросетей: более чем в два раза увеличилось количество перерывов электроснабжения, вызванных несанкционированными работами, в том числе строительными, погрузочноразгрузочными, сельскохозяйственными и иными видами деятельности. В оперативных сводках с завидной регулярностью фигурируют такие происшествия.

Удерживать тренд на снижение аварийности компании «Россети Новосибирск» удается благодаря системной работе: своевременному выполнению мероприятий ремонтной и инвестиционной программ, регулярному техническому обслуживанию, диагностике и испытаниям энергообъектов. Отдельное внимание уделяется профилактическим осмотрам и контролю состояния сетевой инфраструктуры – это позволяет выявлять потенциальные риски и предотвращать нарушения до их возникновения.

Приоритетной задачей энергетиков остается обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и дальнейшее снижение аварийности за счет модернизации оборудования и усиления контроля за соблюдением правил эксплуатации в охранных зонах. Компания «Россети Новосибирск» продолжает планомерную работу по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса региона, в том числе в рамках подготовки инфраструктуры к зимнему максимуму нагрузок.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»