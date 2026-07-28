Двое жителей Казахстана погибли, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Алтае

Двое жителей Казахстана погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Республике Алтай. Еще четыре человека получили травмы, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, местная жительница за рулем автомобиля Toyota Avensis выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с Chevrolet Nexia, за рулем которого находился житель Республики Казахстан. В результате аварии в Акташскую районную больницу с тяжелыми травмами были доставлены водитель Chevrolet и его пассажирка, которые оба впоследствии скончались.

Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пассажир Toyota, а также три пассажира автомобиля Chevrolet, среди которых была девочка 13 лет. По данным полиции, виновница аварии не имела прав на управление транспортными средствами, а также находилась в нетрезвом виде.

Александра Стрелкова