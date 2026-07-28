В собственность Красноярского края вернули отданные в аренду 1,3 тыс. гектаров

Глава Боготольского округа Красноярского края получил представление прокуратуры за незаконную передачу 1,3 тыс. га в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что глава округа передавал сельхозучастки без торгов с нарушениями предельных размеров. Одному человеку могли отдать более 400 га при установленном максимуме 2,5 га.

В ходе прокурорской проверки были выявлены 13 соответствующих договоров аренды. Они реализовывались по формальному основанию — «сенокошение» или «сельскохозяйственное использование», несмотря на это, арендаторы не являлись фермерами и не могли вести такую деятельность. По требованию надзорного ведомства договоры были расторгнуты.

Александра Стрелкова