Красноярская промышленность потеряла 0,8% по итогам полугодия

Индекс промышленного производства Красноярского края оказался ниже отметки в 100% по итогам первого полугодия (99,2% к аналогичному периоду 2025 года). Об этом говорится в сообщении Красноярскстата.

По данным ведомства, падение в добыче полезных ископаемых составило 0,7%, в обрабатывающем секторе — 1,2%. При этом июнь был месяцем промышленного роста. В обработке индекс в этом месяце составил 110,4%, в добыче полезных ископаемых — 101,7%.

Добыча металлических руд в Красноярском крае по итогам полугодия выросла на 7,9%, угля — на 3%. Но в этих сегментах в июне был зафиксирован спад. Так, добыча угля по сравнению с маем 2026 года сократилась почти вдвое — на 45,9%.

В других регионах Енисейской Сибири статистики зафиксировали рост промпроизводства по итогам января—июня. В Республике Тыва он составил 13%, в Республике Хакасия — 3,6%.

Валерий Лавский