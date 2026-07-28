Городок для ученых начали обустраивать на стройке станции «Снежинка» на Ямале

На строительной площадке будущей международной арктической станции «Снежинка» в Нефритовой долине началась подготовка территории под временное поселение для исследователей. Это позволит начать научные программы до возведения основного объекта, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На площадке установят 12 модульных вагон-домов, емкости для хранения воды и топлива, комплекс водоподготовки мощностью 1,4 тыс. литров в сутки и энергоблок на базе блок-контейнера. Уже установлен вагон-дом для рабочих, и ведется завоз песка и щебня для планировки территории под размещение вагон-городка. Площадку посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «С вводом вагон-городка и сопутствующей инфраструктуры на Полярном Урале начнутся исследования по водородной энергетике, разработке новых технологий спутниковой связи. На станции также появятся возможности для испытаний беспилотных авиационных систем. Рассчитываем до конца этого года полностью обустроить вагон-городок, наладить все оборудование, чтобы ученые могли как можно скорее приступить к работе»,— рассказал он.

С прошлого года ведется строительство трассы на 19,5 км через реку Собь, которая обеспечит круглогодичный доступ к объекту. Проект включает 14 мостовых переходов. Параллельно проводится расчистка территории от зеленых насаждений в полосе отвода и работы по устройству временных подъездных путей.

«Снежинка» станет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей на базе водородной энергетики, а также на энергии солнца и ветра. Она будет работать круглый год на участке 150 га в Нефритовой долине ЯНАО. Проект был инициирован МФТИ в 2019 году при поддержке федеральных министерств и региона. В 2025 году проект по распоряжению правительства РФ включили в план развития агломерации Салехард-Лабытнанги до 2035 года.

Старт развертыванию арктической станции «Снежинка» был дан в конце апреля. На первом этапе создания здесь развернут полигон водородной энергетики под руководством МФТИ.

Ирина Пичурина