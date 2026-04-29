Власти дали старт развертыванию арктической станции «Снежинка» на Ямале

На первом этапе создания международной арктической станции «Снежинка» на Ямале развернут полигон водородной энергетики под руководством МФТИ, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На «Снежинке» будут развиваться «зеленая» энергетика, космические технологии, испытания беспилотных систем и климатический мониторинг.

Фото: правительство ЯНАО / пресс-служба МФТИ

В рамках проекта будут проводить как фундаментальные физические исследовать, так и создавать инженерные образцы техники, способной работать в экстремальных условиях Арктики. «Исследования, которые будут вестись на международной арктической станции "Снежинка", технологии, которые разработают ученые, качественно изменят жизнь на Севере. Рассчитываем, что именно здесь будут рождаться практические решения для безопасного строительства в условиях вечной мерзлоты, эффективной энергетики и других критически важных сфер»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что сейчас весь мир проявляет огромный интерес к Арктике. Так, ключевым партнером МФТИ станет китайский Харбинский инженерный университет, а экспертную поддержку предоставит Тайюаньский технологический университет. Главным индустриальным партнером с китайской стороны выступит концерн Coway, который обеспечит поставку ключевых компонентов для энергетической инфраструктуры станции. На первом этапе усилия сторон будут сконцентрированы на создании инфраструктуры водородного полигона.

На «Снежинке» также откроется центр приема и обработки данных с космических спутников, будут проводиться испытания новых беспилотников, развернут высокоточную метеорологическую станцию, лаборатории климатического и экологического мониторинга. В 2027 году начнутся первые испытания инновационных ВИЭ, водородных установок и других технологий, а к 2028 году будет утверждена комплексная программа НИОКР до 2030 года.

«Снежинка» станет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей на базе водородной энергетики, а также на энергии солнца и ветра. Она будет работать круглый год на участке 150 га в Нефритовой долине ЯНАО. Проект был инициирован МФТИ в 2019 году при поддержке федеральных министерств и региона. В 2025 году проект по распоряжению правительства РФ включили в план развития агломерации Салехард-Лабытнанги до 2035 года.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подписали трехстороннее соглашение о развитии международной арктической научной станции «Снежинка» на Ямале.

