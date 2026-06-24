Глава Ижевска: движение по улице Удмуртской нормализовалось

Движение по улице Удмуртской идет без пробок, значительно быстрее, чем 23 июня, рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Ролик опубликовала администрация города.

«Сегодня состояние перекрестка Удмуртская—Кирова кардинально отличается от того, что мы здесь видели вчера. В этой связи я хочу поблагодарить вас, дорогие горожане, за то, что услышали наши призывы и смогли организоваться, найти пути объезда. Уж не знаю, что вы сделали, но сегодня здесь абсолютное спокойствие. Мы в свою очередь подкорректировали работу светофоров и движение по Удмуртской. Сегодня оно идет значительно быстрее. Дорожники работают в спокойной, конструктивной обстановке»,— сказал мэр.

Напомним, утром 23 июня на улице Удмуртской, половину которой накануне ночью перекрыли для дорожных работ, образовалась пробка. Работы ведутся на участке улицы от Кирова до Ленина. Ограничения будут действовать с 23 июня по 23 июля. На это время посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта «Улица Авангардная» и «УдГУ» по направлению к Ленина не осуществляется. После 23 июля будет ограничена вторая половина дороги.

Реконструкция улицы Удмуртской проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. По концепции, представленной в марте того года, по улице разместят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков, подрядчик отремонтирует фасады девяти жилых домов. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, появятся съезды и пандусы для инвалидов, установлены новые источники освещения, скамейки и урны. Полностью обновят дорожное покрытие. На эти работы направлено более 1,1 млрд руб. Реконструкцию завершат до конца лета.

Карина Пырина