Челябинца будут судить за гибель пенсионера в аварии

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пенсионера (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, 28 марта этого года водитель Lada 211540 двигался по улице Василевского со скоростью около 50 км в час. Около дома №76 он сбил 85-летнего пешехода, пересекавшего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пенсионер получил травмы, от которых скончался в больнице. Заключение автотехнической экспертизы показало, что челябинец мог предотвратить наезд на пешехода.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска