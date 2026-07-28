Посол Ирана в России: Тегеран и Маскат обсуждают оплату прохода через Ормузский пролив
Иран и Оман ведут переговоры об оплате прохода через Ормузский пролив, которую страны намерены взимать с судов западных стран, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Как отмечали власти и МИД Исламской Республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него»,— сказал дипломат в разговоре с ТАСС.
24-25 июля в Тегеране прошли переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Bloomberg, один из сценариев предполагает открытие «среднего коридора» через пролив. Страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных, отмечает Axios.
Переговоры между Ираном и Оманом о взимании платы за проход через Ормузский пролив продолжаются уже несколько месяцев. Изначально Иран в одностороннем порядке начал взимать плату в марте 2026 года, после начала военной операции США и Израиля. Тегеран утверждает, что «война стоит денег» и заявляет о «новом суверенном режиме» в проливе, подразумевая, что он стал платным, а управление судоходством должно осуществляться Ираном и Оманом. Тогда Иран запрашивал до $2 млн за проход одного танкера.
Оман, граничащий с Ормузским проливом, выступает за создание правового режима судоходства совместно с Ираном и стремится получить долю от доходов с проходящих судов. При этом Оман предлагает оформить плату не как транзитные пошлины, а как оплату за морские услуги. В рамках переговоров ранее рассматривалось предложение Омана о создании двух коридоров: южного (через территориальные воды Омана, свободный проход) и северного (через иранские территориальные воды, по предварительному разрешению, но без платы). Однако текущие переговоры, согласно новостям, сконцентрированы на «среднем коридоре».
США выражают недовольство такими планами, считая Ормузский пролив международными водами и настаивая на свободном и бесплатном судоходстве. Они предупреждают, что одностороннее изменение статуса пролива может подорвать переговорный процесс с Ираном по ближневосточному урегулированию и ядерной программе. В прошлом президент США Дональд Трамп даже угрожал Оману, если тот присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода. Американская администрация несколько раз выдвигала ультиматумы Тегерану с требованием восстановить полное движение коммерческих судов по проливу, но безрезультатно. В свою очередь, Иран подчеркивает, что проблемы в проливе вызваны действиями США и Израиля, и что Тегеран будет использовать все доступные средства для своей защиты.