Посол Ирана в России: Тегеран и Маскат обсуждают оплату прохода через Ормузский пролив

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры между Ираном и Оманом о взимании платы за проход через Ормузский пролив продолжаются уже несколько месяцев. Изначально Иран в одностороннем порядке начал взимать плату в марте 2026 года, после начала военной операции США и Израиля. Тегеран утверждает, что «война стоит денег» и заявляет о «новом суверенном режиме» в проливе, подразумевая, что он стал платным, а управление судоходством должно осуществляться Ираном и Оманом. Тогда Иран запрашивал до $2 млн за проход одного танкера.

Оман, граничащий с Ормузским проливом, выступает за создание правового режима судоходства совместно с Ираном и стремится получить долю от доходов с проходящих судов. При этом Оман предлагает оформить плату не как транзитные пошлины, а как оплату за морские услуги. В рамках переговоров ранее рассматривалось предложение Омана о создании двух коридоров: южного (через территориальные воды Омана, свободный проход) и северного (через иранские территориальные воды, по предварительному разрешению, но без платы). Однако текущие переговоры, согласно новостям, сконцентрированы на «среднем коридоре».

США выражают недовольство такими планами, считая Ормузский пролив международными водами и настаивая на свободном и бесплатном судоходстве. Они предупреждают, что одностороннее изменение статуса пролива может подорвать переговорный процесс с Ираном по ближневосточному урегулированию и ядерной программе. В прошлом президент США Дональд Трамп даже угрожал Оману, если тот присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода. Американская администрация несколько раз выдвигала ультиматумы Тегерану с требованием восстановить полное движение коммерческих судов по проливу, но безрезультатно. В свою очередь, Иран подчеркивает, что проблемы в проливе вызваны действиями США и Израиля, и что Тегеран будет использовать все доступные средства для своей защиты.