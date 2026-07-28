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Глава челябинской федерации альпинизма умер во время совещания

Во время тренерского совещания на 70-м году жизни умер председатель федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сердце Сергея Печенкина остановилось поздним вечером 25 июля в базовом лагере в ущелье Адыр-Су на сборах «Джайлык 2026». Массаж сердца и искусственное дыхание не помогли вернуть его к жизни. Председатель челябинской федерации альпинизма возглавлял организацию 12 лет. Был кандидатом в мастера спорта по альпинизму, инструктором-методистом второй категории, спортивным судьей всероссийской категории.

Виталина Ярховска

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