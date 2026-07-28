Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин произвел назначения в судейском корпусе Новосибирской области

Глава государства Владимир Путин произвел назначения в судейском сообществе Новосибирской области. Президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мария Стебихова заняла пост председателя Центрального районного суда Новосибирска — одного из ключевых судебных органов региона. На подведомственной ему территории находятся главные офисы органов власти и силовых структур.

На должности зампредов в Дзержинском, Заельцовском и Кировском райсудах Новосибирска назначены соответственно Елена Березнева, Екатерина Кораблева и Юлия Соколовская. Все четверо наделены полномочиями на шестилетний срок.

Анастасия Гвоздева назначена судьей Дзержинского райсуда, Виктория Поддорникова — судьей Заельцовского райсуда.

Илья Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд