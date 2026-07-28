За два года число детей в детдомах Новосибирской области сократилось на 18%

На 18% за два последних года снизилось количество детей, которые находятся одномоментно в детских домах и приютах Новосибирской области. Об этом во время визита в Новосибирск заявила председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова. Полученный результат она связала с активной позицией региональных властей, готовых к реализации проектов по профилактике социального сиротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«За два года нашей плотной работы улучшились все показатели: на 30% сократилось количество родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в родительских правах; на 18% снизилось количество детей, которые находятся одномоментно в детских домах и приютах; увеличилось количество родителей, которые справились со своими трудностями при поддержке органов власти и восстановились в родительских правах»,— констатировала на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым госпожа Львова-Белова.

По словам господина Травникова, при реализации программ защиты детей правительству региона «удалось объединить усилия представителей самых разных органов власти — от администрации президента до муниципальных, от общественных организаций до ответственного бизнеса».

Как ранее сообщало министерство труда и социального развития Новосибирской области, на 1 декабря 2024 года в региональных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывалось 392 ребенка, из них 19 детей в возрасте до четырех лет. В 2023 году количество воспитанников в детских домах составляло 416 детей, в 2022-м — 469 детей.

Антон Вебер