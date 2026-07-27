В поисках утраченного Анкориджа

После отказа администрации США от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже, Москва не будет сворачивать диалог с США и ждет их новых инициатив. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, указав на «дуализм» позиции США, сохраняющий шанс на продолжение переговоров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил разочарование неготовностью США работать над миром на Украине на условиях Анкориджа. Смена акцентов в позиции Москвы, переставшей требовать выполнения снятых с повестки прежних договоренностей с США, обусловлена «битвой» за президента Дональда Трампа, который на этой неделе намерен обсудить некий «новый мирный план» по Украине с президентом Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров (второй справа) на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, Манила, 23 июля

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP Глава МИД России Сергей Лавров (второй справа) на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, Манила, 23 июля

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

Полную неопределенности новую дипломатическую реальность, возникшую в украинском урегулировании после того, как на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио подтвердил нежелание Белого дома следовать договоренностям президентов Трампа и Путина в Анкоридже, подробно прокомментировал журналистам 26 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомнив, что «все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим, и в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать», господин Песков также подтвердил готовность России обсуждать и новые мирные инициативы, если они будут отвечать ее национальным интересам.

«Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцами»,— заявил Песков.

Накануне начинающегося на этой неделе визита в США президента Зеленского, который будет присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ), в интервью американской журналистке Лоре Лумер Владимир Зеленский заявил о готовности «приехать в Овальный кабинет Белого дома или в Мар-а-Лаго (частная резиденция президента Трампа во Флориде.— “Ъ”) для подписания мирного соглашения с Россией».

В Кремле, в свою очередь, считают преждевременным комментировать появившиеся в СМИ публикации о якобы уже идущем между США и Украиной обсуждении договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе, учитывая, что речь идет об информации, не имеющей официального подтверждения.

Воздерживаясь от жесткой критики Вашингтона, который накануне годовщины саммита в Анкоридже перечеркнул предыдущие наработки по Украине, для определения такой позиции США пресс-секретарь президента Путина впервые ввел в оборот термин «дуализм», предполагающий сосуществование двух противоположных начал, и призвал найти в этом что-то позитивное, чтобы использовать в своих интересах.

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело. С другой стороны, США искренне заявляют о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование. Вот в этой части, конечно, нам это импонирует»,— пояснил Песков.

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это непредпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ожидать новых предложений будем. Американцы искренни, и президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех»,— убежден представитель Кремля.

Свою оценку дальнейших перспектив переговорного процесса по Украине с участием США после переговоров с госсекретарем Рубио и отъезда из Манилы дал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который по пути в Москву сделал несколько заявлений в ходе визита в Киргизию, где он принял участие в заседании совета министров иностранных дел стран ШОС.

Комментируя слова госсекретаря Рубио о том, что сделанные на саммите на Аляске предложения по украинскому урегулированию провалились, министр Лавров в связи с этим призвал понять, кто конкретно провалился.

По его словам, совесть России чиста, поскольку Москва до последнего момента руководствовалась принципом «пацан сказал — пацан сделал» и рассчитывала на такой же подход американской стороны.

«Если посмотреть поглубже, президент Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности". Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах»,— подчеркнул Сергей Лавров.

Как следует из его разъяснений, «высокомерный отказ Киева от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, произошел потому, что Украину накачивают оружием и значительной частью этой поддержки являются сами США».

Ранее президент Трамп допустил, что, помимо участия в продаже оружия Украине по программе PURL, США передадут Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По словам Трампа, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.

В то время как глава МИД РФ в ходе общения с коллегами по ШОС сделал акцент на том, кто несет ответственность за обнуление договоренностей Анкориджа, пресс-секретарь Путина призвал не считать этот провал концом истории дипломатии по Украине с участием США.

В целом дополняющие друг друга заявления Лаврова и Пескова показывают, что при всех неудачах переговорного процесса Москва считает окно дипломатии по Украине открытым.

Смена акцентов в позиции Москвы, переставшей требовать выполнения прежних договоренностей с США, которые Вашингтон окончательно снял с повестки в ходе встречи Лаврова и Рубио в Маниле, обусловлена разворачивающейся между Москвой и Киевом «битвой» за президента Трампа, который уже в начале этой недели намерен обсудить некий «новый мирный план» с президентом Зеленским. По информации из Киева, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме может пройти 28 июля.

Сергей Строкань