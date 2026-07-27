Песков заявил о дуализме позиции США по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинского конфликта.
«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
С другой стороны, как добавил пресс-секретарь, США искренне заявляют о готовности помочь Москве и Киеву выйти на мирное урегулирование конфликта. «В этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого»,— уточнил Дмитрий Песков.
Позиция США в отношении российско-украинского конфликта действительно отличается двойственностью. С одной стороны, США активно поставляют вооружения Украине, при этом объемы и типы поставок адаптируются к динамике боевых действий. Бывший президент США Барак Обама в 2022 году отмечал важность определения пределов военной поддержки Украины, чтобы избежать перерастания конфликта в прямое столкновение с Россией и НАТО. В то время как Дональд Трамп, будучи президентом, заявлял, что США не теряют деньги на продаже оружия странам НАТО, которые затем передают его Украине.
С другой стороны, США активно участвуют в диалоге по урегулированию конфликта. Например, в 2025 году Россия и США договорились разработать механизм запрета ударов по энергообъектам, а также урегулировать безопасность судоходства в Черном море. Переговоры между делегациями двух стран проходили в том числе в Эр-Рияде и Майами. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал стремление к мирному урегулированию, а Владимир Путин ценит такое желание.