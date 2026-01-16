Porsche снизила объемы продаж на 10% по итогам 2025 года

Немецкий автопроизводитель Porsche сократил мировые продажи в 2025 году на 10% — до 279,4 тыс. автомобилей против 310,7 тыс. годом ранее, следует из пресс-релиза.

Компания связывает снижение с замедлением китайского авторынка и прекращением выпуска моделей 718 Boxster и 718 Cayman. Кроме того, Porsche перешла к стратегии, ориентированной на «ценность, а не объем».

Крупнейшим рынком сбыта осталась Северная Америка, где поставки практически не изменились и составили 86,2 тыс. машин. В Европе продажи сократились на 13% — до 66,3 тыс. автомобилей, в Германии — на 16%, до 29,96 тыс. Наиболее резкое падение продаж зафиксировано в Китае — минус 26%, до 42 тыс. автомобилей. Это связано со слабым спросом в люксовом сегменте и усилением конкуренции, прежде всего на рынке электромобилей.

При этом Macan остался самой продаваемой модельной линейкой — 84,3 тыс. автомобилей. Доля электромобилей в общих продажах выросла до 22%, гибридов — до 12%. В Европе электромобили впервые превзошли по объему продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Из-за ослабления спроса на люксовые электромобили, включая Taycan, Porsche еще в сентябре 2025 года объявила о корректировке своих планов развития.