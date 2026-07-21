Для уральцев открыли регистрацию на Международный фестиваль молодежи

В Свердловской области открыли регистрацию на Международный фестиваль молодежи для местных жителей. Пять тысяч свердловчан получат возможность посетить мероприятия фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Международный фестиваль молодежи пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он соберет 5 тыс. участников из России и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет из 190 стран. Фестиваль пройдет по национальному проекту «Молодежь и дети». В программу включены направления, связанные с наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа, цифровыми технологиями и креативными индустриями. Фестиваль пройдет под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией», к его организации привлекут около 2 тыс. волонтеров.

Подать заявку можно любому жителю области старше 14 лет до 10 августа на сайте Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Впервые в программе примут участие 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и написать мотивационное эссе.

«Меньше двух месяцев остается до Международного фестиваля молодежи — в сентябре представители 190 стран приедут к нам, чтобы увидеть и узнать Средний Урал. Готовим для гостей разноформатную экскурсионную программу. Уверен: гости по достоинству оценят возможности нашего региона и поймут, почему Россия сильна Уралом»,— написал в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Посетить площадку фестиваля можно будет с 13 по 16 сентября. Для гостей организуют бесплатный трансфер до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и оформят именную аккредитацию. Экскурсионная программа Международного фестиваля молодежи охватит шесть форматов — от экспресс-знакомства с регионом по дороге из аэропорта до пеших прогулок, автобусных маршрутов и индустриальных экскурсий на уральские предприятия.

«Нам важно, чтобы жители Свердловской области стали полноценными участниками Международного фестиваля молодежи, который принимает их регион. Это возможность рассказать о своей земле, представить инициативы, познакомиться с молодыми лидерами из 190 стран и установить новые профессиональные и дружеские связи»,— отметил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

По поручению губернатора Дениса Паслера к Международному фестивалю молодежи обновят центр Екатеринбурга. Работы будут сосредоточены на знаковых городских локациях и основных пешеходных маршрутах, которыми пользуются жители и гости города.

Виктория Биц