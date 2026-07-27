Трамп пригрозил Ирану мощными военными ударами

Соединенные Штаты вновь будут наносить удары по Ирану, если текущий переговорный процесс окажется неэффективным. Об этом порталу Axios рассказал президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям», — подчеркнул господин Трамп.

На вопрос, сколько времени политик отводит дипломатии, президент Соединенных Штатов ответил: «Не много времени, все будет быстро или никак». Он также напомнил, что 24 июля отдал распоряжение поставить удары по иранской территории на паузу, поскольку страны, посредничающие в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии шанс.

Дональд Трамп повторил, что Иран хочет договориться с США. Он также подтвердил, что у него запланирована встреча в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее издание The New York Times написало, что Дональд Трамп рассматривает три основных сценария развития ситуации в Иране: военную эскалацию, экономическое давление или объявление о победе и выход из конфликта. При этом каждый из вариантов имеет серьезные риски. 25 июля ВС США остановили удары по Ормузскому проливу, назвав продолжение атак неэффективным. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи рассказал, что стороны ведут переговоры через посредников.