Axios: в Пентагоне назвали неэффективными дальнейшие удары по Ормузскому проливу

Глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить удары по району Ормузского пролива. По его словам, они достигли предела своей эффективности. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника.

По словам собеседников издания, рекомендации господина Купера и других советников повлияли на президента США Дональда Трампа. Об этом говорит его решение приостановить бомбардировки Ирана. К нему господин Трамп пришел после встречи с главными советниками и военными чиновниками 24 июля. До совещания, отмечают источники, американский президент склонялся к тому, чтобы вернуться к крупным боевым операциям.

Брэд Купер представил свои рекомендации по дальнейшим действиям Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому, пишет Axios. В своем плане он отметил, что бомбардировки Ормузского пролива за последние две недели значительно ослабили Иран. Сейчас в этом районе для ВС США не осталось целей. Адмирал предположил, что следующим шагом может стать возобновление крупных боевых действий, чтобы поразить оставшиеся 20% целей, которые американские войска не поразили во время «Эпической ярости».

Режим прекращения огня между США и Ираном, установленный в ночь на 18 июня, прервался 8 июля. С того момента американские военнослужащие провели несколько серий атак, объяснив их ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. По данным Axios, накануне Дональд Трамп приостановил удары по Ирану. The New York Times заявила, что такое решение американского президента связано с нехваткой ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.