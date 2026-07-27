МИД России пообещал ответить на высылку сотрудника посольства из Румынии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дипломатические отношения между Россией и Румынией обострились до текущего момента из-за ряда взаимосвязанных инцидентов. Румыния неоднократно высылала российских дипломатов, ссылаясь на их деятельность, «не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Например, в августе 2022 года был выслан одиннадцатый за год российский дипломат, а 5 марта 2025 года МИД Румынии объявил персонами нон грата военного атташе и его помощника. В ответ Россия, как правило, принимала «зеркальные» меры, высылая румынских дипломатов.

Позднее, в июне 2023 года, Румыния потребовала сократить персонал российского посольства в Бухаресте на 40 человек (11 дипломатов и 29 технико-административных сотрудников), чтобы уравнять численность с румынским представительством в России. В ответ на это МИД России ввел квоты на численность дипперсонала Румынии и денонсировал соглашение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Последнее привело к закрытию этого консульства 14 декабря 2023 года. Также были вызваны послы обеих стран для вручения нот протеста и заявлений об ответных мерах.