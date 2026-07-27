МИД России пообещал ответить на высылку сотрудника посольства из Румынии
МИД России даст «надлежащий ответ» на высылку сотрудника посольства России из Румынии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Обвинения румын голословны, претензии не обоснованы. Эти недружественные действия получат надлежащий ответ», — заявила госпожа Захарова.
МИД Румынии ранее сегодня сообщил об объявлении сотрудника российского посольства персоной нон грата. Накануне ведомство вызвало посла России в Бухаресте из-за залетевшего в воздушное пространство страны БПЛА. Как утверждала глава МИД Румынии Оана Цойу, сбитый истребителем дрон относился к типу «Шахед», «использовавшемуся Россией... против Украины».
Дипломатические отношения между Россией и Румынией обострились до текущего момента из-за ряда взаимосвязанных инцидентов. Румыния неоднократно высылала российских дипломатов, ссылаясь на их деятельность, «не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Например, в августе 2022 года был выслан одиннадцатый за год российский дипломат, а 5 марта 2025 года МИД Румынии объявил персонами нон грата военного атташе и его помощника. В ответ Россия, как правило, принимала «зеркальные» меры, высылая румынских дипломатов.
Позднее, в июне 2023 года, Румыния потребовала сократить персонал российского посольства в Бухаресте на 40 человек (11 дипломатов и 29 технико-административных сотрудников), чтобы уравнять численность с румынским представительством в России. В ответ на это МИД России ввел квоты на численность дипперсонала Румынии и денонсировал соглашение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Последнее привело к закрытию этого консульства 14 декабря 2023 года. Также были вызваны послы обеих стран для вручения нот протеста и заявлений об ответных мерах.