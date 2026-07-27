Экс-глава FIDE Кирсан Илюмжинов объявил об уходе из шахмат

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил «Ъ», что отказался от участия в выборах главы организации и решил завершить работу в шахматной сфере. Он пояснил, что после ухода собирается заниматься собственными проектами.

По словам господина Илюмжинова, он решил не возвращаться к борьбе за пост президента FIDE, который уже занимал более двух десятилетий. «Я посмотрел на кандидатов и подумал: а с кем мне бороться? Уже все для шахмат сделал: объединил шахматный мир после раскола 1990-х, добился признания игры Международным олимпийским комитетом. Представив, что меня ждет перед выборами, я понял, что не хочу входить в ту же реку, в которую уже неоднократно входил»,— сказал бывший глава FIDE. Политику исполнилось 64 года, он назвал этот возраст символичным: «Все клетки прошел».

Ранее от участия в выборах отказался действующий президент FIDE Аркадий Дворкович, который решил не баллотироваться на третий срок после включения в санкционный список Евросоюза. Таким образом, впервые более чем за 30 лет организацию возглавит представитель не России.

На пост президента FIDE претендуют три кандидата: немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также глава Казахстанской шахматной федерации и основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Выборы состоятся в конце сентября на генеральной ассамблее FIDE в Самарканде.

Подробнее — в материале «Ъ» «FIDE возвращается в дороссийскую эпоху»