FIDE возвращается в дороссийскую эпоху

В истории с выборами президента Международной шахматной федерации (FIDE) произошел очередной неожиданный поворот. Вслед за попавшим под санкции Евросоюза Аркадием Дворковичем, руководившим FIDE с 2018 года, из борьбы за этот пост выбыл и второй российский кандидат Кирсан Илюмжинов. Он возглавлял федерацию до господина Дворковича. Господин Илюмжинов свой отказ от участия в выборах объяснил “Ъ” тем, что, проанализировав ситуацию, сделал вывод: пришла пора «вообще уйти из шахмат» и заняться «своими проектами». На должность, которую Россия не отдавала никому более трех десятилетий, теперь претендуют два немецких предпринимателя — Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также предприниматель казахстанский — Тимур Турлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирсан Илюмжинов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Кирсан Илюмжинов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Международная шахматная федерация обнародовала список лиц, подавших заявки для участия в выборах ее президента. Они состоятся в конце сентября на генеральной ассамблее FIDE в Самарканде. На них будет избран новый глава структуры. Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер РФ, который руководил одной из крупнейших спортивных структур с 2018 года, собирался идти на третий президентский срок, но покинул должность и объявил о том, что не будет баллотироваться на нее после включения на прошлой неделе в очередной санкционный пакет Евросоюза. Однако на этом, как выяснилось, сюрпризы на старте избирательной кампании не закончились.

FIDE отчиталась всего о трех поданных заявках. Две из них — от немецких предпринимателей Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бюттнера, реализующих достаточно громкие проекты в шахматах, третья — от главы Казахстанской шахматной федерации, основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова. В списке не оказалось заявки человека, с которым в плане узнаваемости не мог соперничать ни один из других кандидатов.

Речь о предшественнике Аркадия Дворковича Кирсане Илюмжинове, руководившем FIDE с середины 1990-х годов и покинувшем ее из-за американских санкций. Еще в пятницу, 24 июля, он уверенно заявлял, что будет баллотироваться на президентский пост. А эксперты не сомневались, что вернувшийся в спортивную политику господин Илюмжинов может выиграть схватку за него, отмечая его по-прежнему огромную популярность в шахматном сообществе и колоссальный опыт таких кампаний. В текущем столетии на президентских выборах у Кирсана Илюмжинова неизменно были очень авторитетные и популярные противники: сначала бизнесмен Бессел Кок, а затем легенды шахмат — 12-й и 13-й чемпионы мира Анатолий Карпов и Гарри Каспаров (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Однако каждый раз господин Илюмжинов выигрывал голосование с ощутимым перевесом. Отсутствие его фамилии в списке FIDE означает, что лидером федерации впервые более чем за 30 лет будет человек, представляющий не Россию, а другую страну.

Объясняя внезапную смену планов, Кирсан Илюмжинов рассказал “Ъ”, что «несколько дней анализировал ситуацию» и «вообще решил уйти из шахмат в 64 года»: «Это ведь символический возраст — все клетки прошел».

«Я посмотрел на кандидатов и подумал: а с кем мне бороться? А еще подумал, что уже все для шахмат сделал: объединил шахматный мир после раскола 1990-х, добился признания игры Международным олимпийским комитетом… И шахматы мне многое дали. Представив, что меня ждет перед выборами, я понял, что не хочу входить в ту же реку, в которую уже неоднократно входил»,— сказал господин Илюмжинов. Он добавил, что «пришла пора заняться другими — своими и тоже очень интересными — проектами».

Источник “Ъ”, знакомый с деталями борьбы за президентское кресло в FIDE, однако, считает, что Кирсана Илюмжинова подвел прежде всего не дефицит мотивации, а «отсутствие сильного бэк-офиса, который у него был в то время, когда он работал в федерации»: «Эти люди разбирались со всеми многочисленными бюрократическими нюансами, неизбежными и на стадии регистрации кандидатуры. Теперь таких нет».

В отсутствие Аркадия Дворковича и Кирсана Илюмжинова соискателями ключевого поста в FIDE будут три человека, ни на кого из которых совсем недавно нельзя было указать как на вероятного будущего президента. Все трое превратились в заметных игроков на рынке лишь в нынешнем десятилетии.

В Федерации шахмат России (ФШР) воздержались от оценки кандидатов с точки зрения их «соответствия» российским интересам.

В ФШР “Ъ” лишь напомнили, что она из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) находится в статусе временно отстраненной за деятельность на «новых территориях» РФ, а следовательно, ее делегата не будет на самаркандской генеральной ассамблее. Источник “Ъ” в отечественном шахматном руководстве, однако, заметил, что «предпочтение все-таки отдается Турлову по понятным причинам». Об этих причинах нетрудно догадаться. Тимур Турлов родился в Москве, а гражданство Казахстана, куда переехал в 2010-е, получил только в 2022 году. Он входил в так называемый тикет — состав команды президента — Аркадия Дворковича. Господин Дворкович рассчитывал наделить его вице-президентскими полномочиями. Этот «слот» в тикете господина Турлова отдан выдающемуся индийскому гроссмейстеру, 15-му чемпиону мира Вишванатану Ананду, который сейчас исполняет обязанности президента: он известен лояльным отношением к все еще находящимся под санкциями российским шахматам. В то же время в команду Яна Хенрика Бюттнера входит англичанин Майкл Пейн, призывающий к ужесточению санкционного режима в отношении России. При этом собеседник “Ъ” все же пожалел о том, что с дистанции сошел «яркий и умеющий побеждать Кирсан Илюмжинов».

Илья Мерензон, глава World Chess, однако, уверен, что, что бы ни говорил Кирсан Илюмжинов, «его влияние на шахматный мир сохранится при любом президенте». «Есть несколько человек, которые, не будучи профессиональными игроками, плотно ассоциируются с шахматами. Илюмжинов — первый среди них. Многие главы государств не сомневались, что он является президентом даже после того, как он покинул должность. Этот ресурс никуда не денется»,— сказал “Ъ” Илья Мерензон.

Алексей Доспехов